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У ДТП на Сколівщині постраждали 5 людей

Ольга Денисяка

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Ввечері 26 серпня у Сколівському районі зіткнулись два автомобілі «Мeрседес». Внаслідок аварії постраждали 5 людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА. 

 

Аварія сталась 26 серпня близько 23:30 год. у селі Тухолька Сколівського району, на автодорозі М-06 «Київ-Чоп». 

Водій автомобіля «Мeрседес Бенц», 37-річний громадянин Туреччини, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Мeрседес Спринтер». Мікроавтобусом керував 43-річний мешканець с. Бережонка Чернівецької області. 

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Внаслідок ДТП п’ять осіб отримали травми і були госпіталізовані у Сколівську лікарню з травмами різного ступеню важкості. Обставини події встановлюються. 

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