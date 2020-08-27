У ДТП на Сколівщині постраждали 5 людей

Ввечері 26 серпня у Сколівському районі зіткнулись два автомобілі «Мeрседес». Внаслідок аварії постраждали 5 людей. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

Аварія сталась 26 серпня близько 23:30 год. у селі Тухолька Сколівського району, на автодорозі М-06 «Київ-Чоп».

Водій автомобіля «Мeрседес Бенц», 37-річний громадянин Туреччини, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем «Мeрседес Спринтер». Мікроавтобусом керував 43-річний мешканець с. Бережонка Чернівецької області.

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Внаслідок ДТП п’ять осіб отримали травми і були госпіталізовані у Сколівську лікарню з травмами різного ступеню важкості. Обставини події встановлюються.

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