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Правоохоронці розповіли, як не стати жертвою шахрайств з банківськими картками

Ольга Денисяка

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26 серпня двоє мешканок Львівщини стали жертвами шахрайств з банківськими картами. Тож правоохоронці застерігають в жодному разі не повідомляти стороннім особам дані своєї банківської картки, навіть якщо вони називаються співробітниками банку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області 

 

26 серпня до Жидачівського відділення поліції звернулася 24-річна мешканка міста Ходорів, яка розповіла, що до неї зателефонував невідомий та назвався  оператором банку. Він повідомив, що її банківська картка  заблокована, а тому потрібно вказати її код, що заявниця і зробила. Через деякий час жінка з’ясувала, що з картки зникли гроші у сумі 17500 грн. 

Того ж дня до Сихівського відділу поліції звернулася 40-річна львів’янка, яка повідомила, що до неї зателефонували невідомі та, назвавшись співробітниками служби безпеки одного з банків, увійшли у довіру і дізналися  дані картки. Після того з банківської карти заявниці було знято кошти у сумі 18500 гривень. 

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Поліцейські застерігають: щоб не стати жертвою шахрайства з банківськими картками, у жодному разі не надавайте свої персональні дані, номер та строк дії банківської картки, PIN-код, CVV2/CVC2 коди, паролі до Інтернет-банкінгу, кодове слово або іншу інформацію невідомим особам, навіть якщо вони називаються співробітниками банку.  

Також не відповідайте на СМС-повідомлення, в яких вас просять надати персональну інформацію, надіслані нібито від імені банку. Таким чином зловмисники отримають доступ до банківських рахунків, звідки знімають усі ваші  заощадження, перераховуючи їх на підконтрольні банківські рахунки. 

У разі отримання подібних дзвінків чи СМС-повідомлень поліцейські радять  зателефонувати до банківської установи (номер гарячої лінії вказаний на вашій картці чи на офіційних сайтах банків), а також звернутися  до поліції та повідомити про спробу шахрайства. 

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