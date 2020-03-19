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На Львівщині офіційно зареєстровано 39 мільйонерів

Соломія Головіна

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У Львівській області за поданими деклараціями про майновий стан і доходи за 2019 рік офіційно зареєстровано 39 мільйонерів. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДПС у Львівській області.

 

Зазначається, що 39 громадян задекларували одержаний дохід в сумі більше 1 млн грн. Так, сума задекларованих доходів становить – 131 млн 176 тис. грн, податкові зобов’язання з ПДФО – 1 млн 533 тис. грн, військовий збір – 365,8 тис. грн.

Загалом станом на середину березня 2020 року до контролюючих органів Львівщини громадянами подано 4607 декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік та задекларовано 741,2 млн. грн.

Як повідомляв Львівський портал, за результатами кампанії декларування доходів за 2018 рік в Україні зафіксували понад 5 тисяч мільйонерів. Водночас у Львівській області – 82 мільйонери.

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