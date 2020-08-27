Із фірми, яка боргувала гроші за оренду землі у Пустомитах, стягнули 173 тисячі

Із підприємства, яке систематично не сплачувало кошти за оренду землі у Пустомитах, стягнули понад 173 тис. грн заборгованості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Прокурори у інтересах Пустомитівської міської ради подали позов до суду і вимагали стягнення заборгованості, розірвання договору та повернення орендодавцю більше 1,2 га землі вартістю понад 13,5 млн грн.

Господарський суд Львівської області 10 серпня погодився із позицією місцевої прокуратури та задоволив позовні вимоги. Тепер підприємство сплатить 173 тис. грн боргу та поверне територію законному власнику.

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