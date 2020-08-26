У Львові з 1 вересня обіцяють збільшити кількість маршруток

У Львові із 1 вересня обіцяють збільшити кількість громадського транспорту на маршрутах в середньому на 100 одиниць. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як пояснили у мерії, хоча через карантин у місті досі діє режим спецперевезень, через те, що 1 вересня діти підуть до школи, у Львові збільшать кількість громадського транспорту.

«Станом на сьогодні у Львові діє режим спецперевезень та відновлено пільгове перевезення пасажирів. Також з 1 вересня, у зв’язку з тим, що діти йдуть до школи, ми збільшимо кількість громадського транспорту на маршрутах. Плануємо збільшити приблизно на 100 одиниць. Тобто, якщо сьогодні у нас на рейси виїздить 536 одиниць транспорту, то з 1 вересня на рейси буде виїжджати 634 автобуси. Також будемо моніторити ситуацію на зупинках, щоб не було перевантаження на той чи інший маршрут», — розповіла заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Реклама партнерів

Заступниця мера нагадала, що відповідно до ухвали сесії ЛМР, школярі мають право безкоштовно проїзду у громадському транспорті Львова. А також студенти оплачують 50% вартості проїзду в електротранспорті.

«Хочу також всіх просити дотримуватися правил карантину, зокрема в транспорті, та заходити в автобуси чи електротранспорт лише в масках. Адже це ваша безпека і безпека ваших рідних», – додала Ірина Маруняк.

Нагадаємо, на період карантину весь транспорт області курсував у режимі спецперевезень.

Із 23 березня у Львові на час карантину скасували пільговий проїзд, але вже на початку липня вирішили відновити.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.