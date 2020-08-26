Службовцю Львівської політехніки повідомили про підозру у службовій недбалості через неякісний ремонт

Службовцю НУ «Львівська політехніка» повідомили про підозру у службовій недбалості через неякісні ремонтні роботи підземного переходу між корпусами вишу, під час яких підприємець привласнив мільйон гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Власне мова йде про ремонтні роботи об’єкта інфраструктури НУ «Львівська Політехніка», а саме – підземного переходу між корпусами вишу на вул.С.Бандери у Львові.

За версією слідства, підприємець, який виконував ці роботи, використав матеріали нижчої якості та у значно меншій кількості. Як наслідок, через неякісний ремонт стеля та стіни продовжували протікати при сильних опадах.

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При цьому, чоловік закупив матеріалів (смолу) на понад 1 мільйон гривень, а використав лише на 43 тисячі. Решту – привласнив.

Водночас встановлено, що якість ремонту та технічний нагляд за об’єктом повинен був здійснювати уповноважений службовець НУ «Львівська політехніка», однак, не зробив цього, чим вчинив службову недбалість.

Так, 21 серпня йому повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Наразі досудове розслідування триває. Санкція інкримінованої статті передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі.

Раніше Львівський портал інформував про те, що про підозру повідомили 59-річному директору підприємства, який привласнив бюджетні кошти, виділені на ремонт підземного переходу біля НУ «Львівська політехніка».