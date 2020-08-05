На закупівлі смоли для Львівської політехніки розтратили 1 млн грн

У Львові повідомили про підозру 59-річному директору підприємства, який привласнив бюджетні кошти, які виділили на ремонт підземного переходу біля НУ «Львівська політехніка». На ремонт було передбачено 1 млн грн, а підприємство витратило лише 43 тис. грн. Решту грошей директор залишив собі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про 59-річного директора львівського підприємства, яке перемогло у тендері та виконувало ремонтні роботи об’єкта інфраструктури НУ «Львівська політехніка».

У ході розслідування з’ясувалось, що підприємець використав бюджетні кошти на нібито «закупівлю» будівельних товарів у фірми з ознаками фіктивності.

«Встановлено, що винахідливий чоловік купив смолу для обробки ізоляційних поверхонь підземного переходу між корпусами вишу на вул.С.Бандери у Львові на понад 1 мільйон гривень, а використав лише на 43 тисячі. Решту, за версією слідства, поклав собі у кишеню», – йдеться в повідомленні.

При цьому, у прокуратурі зазначають, що згідно висновків хімічної експертизи, він використав матеріали нижчої якості та у значно меншому обсязі. Як наслідок, через неякісний ремонт стеля та стіни продовжують протікати при сильних опадах. Таким чином, заподіяв збитків на суму близько 1 млн грн, що у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України та за клопотанням прокурорів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

За вчинене підозрюваному загрожує від 7 до 12 років ув’язнення із трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна. Зараз чоловік перебуває у Львівському слідчому ізоляторі.