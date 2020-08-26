Кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за 110 тисяч

В Україні станом на ранок 26 серпня 110 085 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2354 летальні (+36 за останню добу), 53 454 пацієнти одужали (+584 за добу). За добу зафіксовано 1670 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Львівська область – 13 560 випадків;

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2.м. Київ – 12 248 випадків;

3.Чернівецька область – 9541 випадок;

4.Рівненська область – 8737 випадків;

5.Івано-Франківська область – 8321 випадок;

6.Харківська область – 7984 випадки;

7.Закарпатська область – 7143 випадки;

8.Одеська область – 6352 випадки;

9.Волинська область – 5221 випадок;

10.Київська область – 5211 випадків;

11.Тернопільська область – 5104 випадки;

12.Вінницька область – 3677 випадків;

13.Житомирська область – 2959 випадків;

14.Хмельницька область – 2062 випадки;

15.Дніпропетровська область – 2055 випадків;

16.Чернігівська область – 1570 випадків;

17.Запорізька область – 1439 випадків;

18.Черкаська область – 1305 випадків;

19.Сумська область – 1269 випадків;

20.Донецька область – 1256 випадків;

21.Миколаївська область – 1023 випадки;

22.Кіровоградська область – 771 випадок;

23.Полтавська область – 684 випадки;

24.Херсонська область – 346 випадків;

25.Луганська область – 247 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 серпня 2020 року до Центру надійшло 1995 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 169 290 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Власне 12 серпня Кабмін зменшив кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер загалом їх три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

20 серпня Державна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла фактично всю Львівщину до «помаранчевої зони», лише Самбір – у «червону».

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