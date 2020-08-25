У ДТП на Самбірщині загинув 35-річний чоловік, ще троє людей постраждали

У понеділок, 24 серпня, на Самбірщині у результаті ДТП загинув 35-річний чоловік, ще троє людей отримали травми. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП трапилася між селами Кульчиці та Ралівка Самбірського району близько 15:40 год. Тоді 63-річний водій автомобіля «Ауді 100», не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з автомобілем «Фольксваген Т6», яким керував 29-річний чоловік.

У результаті ДТП 35-річний пасажир «Ауді 100» від отриманих травм помер на місці події. Також водій «Ауді 100» та двоє пасажирів – обоє дітей віком три роки – були госпіталізовані у Самбірську центральну районну лікарню.

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