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Онука-тирана, який знущався над бабусею, засудили до понад року обмеження волі

Соломія Головіна

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Мешканця Червонограда, який систематично знущався над 80-річною бабусею, засудили до 1 року і 4 місяців обмеження волі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Зазначається, що на ґрунті вживання алкоголю 34-річний чоловік протягом 2019 – 2020 років систематично скоював психологічне та фізичне насильство щодо своєї 80-річної бабусі, з якою проживав.

Як наголошують у прокуратурі, раніше насильника уже притягували кілька разів до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, проте це не змінило поведінку чоловіка.

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Агресор словесно ображав жінку, нецензурно лаявся, принижував, погрожував бабусі фізичною розправою та штовхав. Так, дії червоноградця кваліфікували за ст. 126-1 КК України (домашнє насильство).

За процесуального керівництва Червоноградської місцевої прокуратури суд виніс насильнику вирок – 1 рік і 4 місяці обмеження волі.

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