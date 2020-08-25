Через ремонтні роботи низка вулиць Львова буде без газу. Перелік

Протягом двох днів, 26 та 27 серпня, у Львові низка вулиць не матиме газу черезу планове обслуговування та ремонті роботи газових мереж. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Львівгаз».
Так, 26 серпня з 10:00 до 17:00 через ремонтні роботи газу не буде на вулиці Б. Хмельницького. А 27 серпня з 10:00 до 16:00 припинять постачання газу до частину Шевченківського району. Газовики планують завершити роботи до вечора.
«Ми постійно перевіряємо газові мережі, щоб оперативно виявити і усунути витоки газу та інші пошкодження. Це дозволяє безпечно доставляти газ до споживачів. На жаль, провести певні види робіт без відключення газу неможливо», – зазначають в АТ «Львівгаз».
|Перелік адрес, де з 10:00 год. до 16:00 год не буде газу 26 серпня
|Перелік адрес, де з 10:00 год. до 17:00 год не буде газу 27 серпня
|вул. Волинська, 10
|вул.Шевченка, 90
|вул. Б.Хмельницького, 215
|вул.Шевченка, 38
|вул.Б.Хмельницького, 183
|вул.Шевченка, 42
|вул.Б.Хмельницького, 219
|вул.Шевченка, 120
|вул.Б.Хмельницького, 219
|вул.Шведська, 3
|вул.Б.Хмельницького, 219 а
|вул.Єрошенка, 13
|вул.Б.Хмельницького, 223
|вул.Золота, 42
|вул.Б.Хмельницького, 225
|вул.Клепарівська, 39-а
|вул.Б.Хмельницького, 176
|вул.Золота, 21
|вул. Б.Хмельницького, 172
|вул.Золота, 8
|вул. Б.Хмельницького
|вул.Шевченка, 78
|вул. Потелицька
|вул.Рапопорта, 8
|вул.Б.Хмельницького,116
|вул.Рапопорта, 18
|вул. Б.Хмельницького, 132
|вул.Клепарівська, 18
|вул.Б.Хмельницького,219
|вул.Базарна, 20
|вул.Б.Хмельницького, 185
|вул.Базарна, 11
|вул.Б.Хмельницького,116
|вул.Шевченка, 34
|вул. Милятинська
|вул.Клепарівська, 35
|вул.Б.Хмельницького,172
|вул.Пстрака, 2
|вул.Б.Хмельницького, 176
|вул.Клепарівська
|вул.Б.Хмельницького, 188
|вул.Єрошенка
|вул.Б.Хмельницького,144
|вул.Клепарівська, 25-а
|вул.Базарна, 28
|вул.Шевченка, 87-а
|вул.Шевченка, 87
|вул.Юнаківа, 9
|вул.Юнаківа, 10
|вул.Шевченка, 77
|вул.Шевченка, 116
|вул.Залізнична, 7
|вул.Бортнянського, 32
|вул.О.Степанівни, 33
|вул.Чоловського, 2
|вул.Стороженка, 22
|вул.Комарова
|вул.Бр.Міхновських, 32-а
|вул.Левандівська, 14
|вул.Шевченка, 31
|вул.Комарова, 22
|вул.Залізнична
|вул.Бр.Міхновських, 32-б
|вул.Золота 11
|вул.Шевченка 60-Скляна
|вул.Яцкова 20 б
|вул.Яцкова 13
|вул.Шевченка 80
|вул.Єрошенка 14
|вул.Залізнична 19-25
|вул.Шевченка, 17
|вул.Шевченка, 21-25
Вероніка Рой