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Через ремонтні роботи низка вулиць Львова буде без газу. Перелік

Вероніка Рой

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Протягом двох днів, 26 та 27 серпня, у Львові низка вулиць не матиме газу черезу планове обслуговування та ремонті роботи газових мереж. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Львівгаз».

 

Так, 26 серпня з 10:00 до 17:00 через ремонтні роботи газу не буде на вулиці Б. Хмельницького. А 27 серпня з 10:00 до 16:00 припинять постачання газу до частину Шевченківського району. Газовики планують завершити роботи до вечора.

«Ми постійно перевіряємо газові мережі, щоб оперативно виявити і усунути витоки газу та інші пошкодження. Це дозволяє безпечно доставляти газ до споживачів. На жаль, провести певні види робіт без відключення газу неможливо», – зазначають в АТ «Львівгаз».

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Перелік  адрес, де з 10:00 год. до 16:00 год не буде газу 26 серпня Перелік  адрес, де з 10:00 год. до 17:00 год не буде газу 27 серпня
вул. Волинська, 10 вул.Шевченка, 90
вул. Б.Хмельницького, 215 вул.Шевченка, 38
вул.Б.Хмельницького, 183 вул.Шевченка, 42
вул.Б.Хмельницького, 219 вул.Шевченка, 120
вул.Б.Хмельницького, 219 вул.Шведська, 3
вул.Б.Хмельницького, 219 а вул.Єрошенка, 13
вул.Б.Хмельницького, 223 вул.Золота, 42
вул.Б.Хмельницького, 225 вул.Клепарівська, 39-а
вул.Б.Хмельницького, 176 вул.Золота, 21
вул. Б.Хмельницького, 172 вул.Золота, 8
вул. Б.Хмельницького вул.Шевченка, 78
вул. Потелицька вул.Рапопорта, 8
вул.Б.Хмельницького,116 вул.Рапопорта, 18
вул. Б.Хмельницького, 132 вул.Клепарівська, 18
вул.Б.Хмельницького,219 вул.Базарна, 20
вул.Б.Хмельницького, 185 вул.Базарна, 11
вул.Б.Хмельницького,116 вул.Шевченка, 34
вул. Милятинська вул.Клепарівська, 35
вул.Б.Хмельницького,172  вул.Пстрака, 2
вул.Б.Хмельницького, 176  вул.Клепарівська
вул.Б.Хмельницького, 188  вул.Єрошенка
вул.Б.Хмельницького,144  вул.Клепарівська, 25-а
   вул.Базарна, 28
вул.Шевченка, 87-а
 вул.Шевченка, 87
вул.Юнаківа, 9
 вул.Юнаківа, 10
вул.Шевченка, 77
 вул.Шевченка, 116
 вул.Залізнична, 7
 вул.Бортнянського, 32
 вул.О.Степанівни, 33
вул.Чоловського, 2
 вул.Стороженка, 22
вул.Комарова
 вул.Бр.Міхновських, 32-а
 вул.Левандівська, 14
вул.Шевченка, 31
вул.Комарова, 22
вул.Залізнична
вул.Бр.Міхновських, 32-б
вул.Золота 11
 вул.Шевченка 60-Скляна
 вул.Яцкова 20 б
вул.Яцкова 13
вул.Шевченка 80
 вул.Єрошенка 14
вул.Залізнична 19-25
 вул.Шевченка, 17
 вул.Шевченка, 21-25
 

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