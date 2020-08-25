Через ремонтні роботи низка вулиць Львова буде без газу. Перелік

Протягом двох днів, 26 та 27 серпня, у Львові низка вулиць не матиме газу черезу планове обслуговування та ремонті роботи газових мереж. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Львівгаз».

Так, 26 серпня з 10:00 до 17:00 через ремонтні роботи газу не буде на вулиці Б. Хмельницького. А 27 серпня з 10:00 до 16:00 припинять постачання газу до частину Шевченківського району. Газовики планують завершити роботи до вечора.

«Ми постійно перевіряємо газові мережі, щоб оперативно виявити і усунути витоки газу та інші пошкодження. Це дозволяє безпечно доставляти газ до споживачів. На жаль, провести певні види робіт без відключення газу неможливо», – зазначають в АТ «Львівгаз».

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