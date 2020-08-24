На Яворівщині автомобіль злетів у кювет: загинув пасажир, 5-річна дитина – у лікарні

У Яворівському районі в кювет злетів автомобіль «Вольксваген Венто». Внаслідок аварії загинув 57-річний пасажир та постраждала 5-річна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

ДТП сталася 23 серпня близько 20:30 год. на автодорозі у с. Старий Яр Яворівського району. 33-річний водій з’їхав у кювет та перекинувся на машині.

Внаслідок ДТП на місці події загинув 57-річний пасажир автомобіля. У стані середнього ступеня важкості госпіталізували Яворівську центральну районну лікарню 5-річну дитину. Обставини події встановлюються.

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