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У Мінську знову акція протесту, десятки тисяч людей вийшли на вулиці

Андрій Котенський

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На площі Незалежності в столиці Білорусі 23 серпня зібралося близько 100 тисяч осіб, пише Українська правда.

 

Черговий мітинг проти фальсифікацій підсумків президентських виборів і міліцейського свавілля називається «Марш Нової Білорусі».

На Марш до Мінська приїхали люди з різних регіонів країни. Крім того, люди виходять на центральні площі своїх міст.

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О 15:30 мітингувальники хвилиною мовчання вшанували пам’ять білорусів, загиблих від рук силовиків, що за наказом влади розганяли мирні акції.

Майдан Незалежності у Мінську вщент заповнений людьми, які не визнають результатів президентських виборів.

Як відомо, ЄС не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

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