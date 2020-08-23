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Доба на Донбасі минула без втрат

Андрій Котенський

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За минулу добу, 22 серпня, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів обстрілів противника не зафіксовано. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС,

 

Минулої доби задокументовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Зокрема, один постріл з ручного протитанкового гранатомету зафіксовано біля Мар’їнки. Наші військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали.

Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає.

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Від початку поточної доби, 23 серпня, у смугах відповідальності наших бойових бригад обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не відмічено, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша.

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