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Доба на Донбасі минула без пострілів

Андрій Котенський

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За минулу добу, 21 серпня, обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано не було. Режим тиші зберігався на всіх ділянках відповідальності наших підрозділів. Про це Львівському порталу повідомили у пресцентрі ООС України.

 

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 22 серпня, на усіх ділянках відповідальності підрозділів зі складу Об’єднаних сил зберігалася тиша. Серед наших захисників немає бойових втрат і поранень.

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