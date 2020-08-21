Жителі Львівщини виготовляли та переправляли закордон сигарети

У Жовківському районі Львівщини прикордонники викрили злочинну групу, яка виготовляла цигарки та переправляла їх до Польщі. Про це Львівському порталу повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Правоохоронці вже вилучили 5 тисяч підроблених пачок сигарет різних марок. Крім того знайшли значну суму готівки. Однак скільки саме грошей вилучили наразі не повідомляють.

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Фото: прикордонники