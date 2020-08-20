У лікарні швидкої допомоги Львова запрацювала дитяча кардіохірургія

Відтепер у клінічній лікарні швидкої медичної допомоги Львова виконують операції на серці дітям. Лікарі вже прооперували першого юного пацієнта: зараз він почувається добре й розпочинає реабілітацію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Перша операція – зроблена. Пацієнт – хлопець, у якого під час обстеження наші спеціалісти виявили неправильне сполучення легеневих вен, дефект перетинки та зміни в одному з клапанів серця. Хірургічне втручання у таких випадках – єдиний вихід. Усі три вади усунуто. Пацієнт почувається добре і уже розпочинає реабілітацію», – повідомили в лікарні швидкої медичної допомоги Львова.

Також у медустанові додали, що наразі готуються провести операцію на серці 10-річній дитині.

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