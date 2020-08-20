На Сколівщині в ДТП потрапили відразу три автівки та автобус. Є травмовані

У середу ввечері, 19 серпня, у селі Козьова Сколівського району сталась масштабна аварія, у яку потрапили відразу три автівки та рейсовий автобус. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні ДСНС Львівщини.

Встановлено, що ДТП виникла на трасі Київ – Чоп орієнтовно о 19:15 год. Зіткнулись Daewoo Nubira, Opel Movanо та Toyota Land Cruiser, а також рейсовий автобус «Тячів-Київ», у якому перебував 21 пасажир.

В аварії постраждали дві людини, які їхали в автомобілі Daewoo Nubira. Їх із травмами різного ступеня важкості госпіталізували у Сколівську центральну районну лікарню.

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На місці працювали рятувальники, які відключали акумуляторні батареї в автівках.

Наразі всі деталі події встановлюють правоохоронці.

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Фото: ДСНС