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П’ятеро депутатів Львівської міськради від «Самопомочі» покинули фракцію

Наталя Дуляба

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«Самопоміч», найбільша фракція міської ради Львова, позбулася п’ятьох детутатів. Вони вирішили продовжувати роботу як позафракційна група. Про це сьогодні, 28 травня, під час позачергової сесії повідомив депутат Тарас Кльофа, передає кореспондент Львівського порталу.

 

Із фракції «Самопоміч» вийшли: Тарас Кльофа, Олена Пасевич, Олег Береза, Ольга Посипанко та Ігор Стояновський.

Ці депутати продовжать працювати до кінця каденції у Львівській міській раді як позафракційна група.

Як пояснив Тарас Кльофа, вищезгадані депутати готові працювати на розвиток громади Львова, однак їхню думку у фракції «не завжди чують через авторитаризм і популізм заради рейтингів».

«Ми завжди мали, маємо і будемо мати власну думку та позицію, яка ставить інтереси наших захисників, медиків, освітян, підприємців, простих містян вище за партійну приналежність та рейтинги. Людські цінності для нас є вищі і важливіші за політичні амбіції окремих персоналій… Власна принципова позиція депутата чи окрема думка може тягнути за собою ігнорування ініціатив, напрямків, об’єктів і програм, які він відстоює. У кожного є вибір між альтернативою мовчки погоджуватись із партійною позицією, навіть якщо вона викликає внутрішнє несприйняття, або відмовитися і діяти за подвійними стандартами. Тому ми прийняли рішення про вихід із фракції, а хто був партійним – із партії «Самопоміч», і продовжити роботу у Львівській міській раді VII cкликання як позафракційні депутати», – заявив Тарас Кльофа.

Сам Андрій Садовий наразі ніяк не прокоментував вихід із фракції і партії депутатів. Натомість сесійна зала привітала таке рішення своїх колег оплесками.

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Зазначимо, фракція «Самопоміч» є найбільшою у Львівській міській раді. До її складу досі входили 24 депутати, тепер – 19.

Загалом у Львівській міськраді VII скликання працюють 63 депутати у складі семи фракцій.

Фото: Ігор Телішевський

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