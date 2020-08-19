Заходи до Дня Незалежності у Львові проводитимуть на свіжому повітрі

У Львові усі заходи, присвячені Дню Незалежності, відбуватимуться на свіжому повітрі, здебільшого у парках та скверах, та з дотриманням усіх карантинних вимог. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Зараз наближається День Незалежності, будуть різного роду заходи і події, тому ми просимо всіх особливу увагу звертати на особисті заходи безпеки. Мова йде про маски, дезінфекцію. Бо коронавірус є і бачимо це по результатах за останні тижні – динаміка не спадає», – сказав заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.

За його словами, День Незалежності у Львові розпочнеться з подяки нашим Героям, які віддали своє життя за незалежність. Вшанування буде на Личаківському кладовищі та на Меморіалі Небесної Сотні. Загалом усі події до Дня Незалежності переважно відбуватимуться на свіжому повітрі.

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«Акцент буде на Стрийський парк, де будуть цікаві експозиції та виставки. Будуть події у парку ім. Богдана Хмельницького (Парку культури), на Сихові, біля університету ім. І. Франка. Буде також такий експериментальний виступ Братів Гадюкіних. Це буде безпечний концерт, бо він проходитиме на балконі на пл. Ринок. Вся територія на пл. Ринок буде поділена на квадрати. Тому більше, ніж дозволена кількість, не зможе його подивитися, бо необхідно дотримуватися допустимої відстані і дистанції між людьми», – додав Андрій Москаленко.

Зазначимо, на Львівщині станом на ранок середи, 19 серпня, на Львівщині лабораторно підтверджено 12 448 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили ще 188 нових хворих.

Нагадаємо, 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

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