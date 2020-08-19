У Мінську помер поранений під час протестів чоловік

У військовому госпіталі Мінську помер 43-річний Геннадій Шутов, який був поранений у голову 11 серпня під час протестів у Бресті. Про це повідомляє hromadske з посиланням на білоруські ЗМІ.

За словами родичів загиблого, він отримав вогнепальне поранення поблизу Московської адміністрації Бресту.

Родичі не могли знайти Геннадія Шутова дві доби. Згодом з’ясували, що його спочатку доправили в Брестську лікарню, а потім гвинтокрилом у військовий госпіталь у Мінськ. Донька загиблого розповідала, що у батька вогнепальна травма, «пошкодження мозку важкі, а лікарі не дають ніякого прогнозу».

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Зазначимо, у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі не приховують те, що 11 серпня під час протестів у Бресті силовики стріляли у людей. Міліцейські повідмовляли про пораненого. Чи йшлося про Геннадія Шутова, не відомо.

У МВС переконують, що відкривали вогонь по «групі агресивно налаштованих громадян з арматурою в руках», коли ті ніби то не зупинилися після попереджувальних пострілів у повітря.

Як повідомляє білоруська влада, офіційно від початку протестів у Білорусі загинули троє людей.

Першим став Олександр Тарайковський, який, за версією МВС, планував кинути вибуховий предмет у правоохоронців, але він у нього розірвався в руках, внаслідок чого він помер.

Водночас очевидці кажуть, що в руках у чоловіка нічого не вибухало. Дружина Тарайковського також казала, що із собою в нього нічого не було.

Пізніше низка видань опублікували відео моменту загибелі Тарайковського, які спростовують версію силовиків. На відео можна побачити, що чоловік йде у бік силовиків з порожніми руками, а згодом з боку силовиків лунають постріли.

Другий загиблий – 25-річний Олександр Віхор із Гомеля. Він помер у лікарні, куди його привезли 9 серпня після затримання під час акцій протесту, які почались після виборів президента Білорусі.

Третій – учасник антиурядових протестів – 19-річний чоловік. За даними МВС, його на проїжджій частині збила автівка.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».