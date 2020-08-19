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У Яворові із озера водолази витягли тіло 57-річного потопельника

Вероніка Рой

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У вівторок, 18 серпня, водолази витягли тіло 57-річного чоловіка, котрий втопився в озері у місті Яворів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

57-річний чоловік ще 17 серпня під час купання в озері у місті Яворів на вул. Івана Хрестителя пірнув у воду і не винирнув на поверхню. З настанням світлої пори доби 18 серпня рятувальниками Львівської центральної-рятувальної водолазної служби тіло потопельника було витягнуто на поверхню.

Аби уникнути летальних випадків, обов’язково потрібно пам’ятати правила безпечного відпочинку та знати, яким чином слід надавати першу допомогу при утопленні. Детальніше про це читайте у матеріалі Львівського порталу «Відпочинок на воді. Як правильно надати першу допомогу при утопленні?».

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