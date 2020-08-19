Саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі

Європейський Союз запровадить санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі. Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель під час брифінгу після відеозустрічі лідерів ЄС щодо ситуації у Білорусі, передає Європейська правда.

«Ми твердо підтримуємо право білоруського народу визначає свою долю і ЄС невдовзі запровадимо санкції проти значної кількості осіб, відповідальних за насильство, репресії і шахрайство з виборами», – заявив Шарль Мішель.

«Пролунала одноголосна підтримка щодо підготовки санкцій ЄС проти осіб, відповідальних за те, що відбувається. Це будуть адресні санкції, спрямовані проти конкретних осіб, які не зачеплять народ Білорусі. Список людей, щодо яких буде запроваджено санкції, буде погоджений найближчим часом», – деталізувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Президент Європейської ради наголосив, що вибори у Білорусі не були вільними та чесними і не відповідали міжнародним стандартам, тому ЄС не визнає результати виборів, оголошені владою.

Шарль Мішель закликав владу Білорусі знайти мирний вихід з кризи, припинивши насильство, знизивши напругу і розпочавши всеосяжний національний діалог.

Як відомо, ЄС не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».