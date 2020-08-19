ОСТАННІ НОВИНИ

Саміт ЄС домовився про санкції щодо Білорусі

Андрій Котенський

|

Європейський Союз запровадить санкції проти осіб, причетних до насильства та репресій і фальсифікації виборів у Білорусі. Про це оголосив голова Європейської ради Шарль Мішель під час брифінгу  після відеозустрічі лідерів ЄС щодо ситуації у Білорусі, передає Європейська правда.

 

«Ми твердо підтримуємо право білоруського народу визначає свою долю і ЄС невдовзі запровадимо санкції проти значної кількості осіб, відповідальних за насильство, репресії і шахрайство з виборами», – заявив Шарль Мішель.

«Пролунала одноголосна підтримка щодо підготовки санкцій ЄС проти осіб, відповідальних за те, що відбувається. Це будуть адресні санкції, спрямовані проти конкретних осіб, які не зачеплять народ Білорусі. Список людей, щодо яких буде запроваджено санкції, буде погоджений найближчим часом», – деталізувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Реклама партнерів

Президент Європейської ради наголосив, що вибори у Білорусі не були вільними та чесними і не відповідали міжнародним стандартам, тому ЄС не визнає результати виборів, оголошені владою.

Шарль Мішель закликав владу Білорусі знайти мирний вихід з кризи, припинивши насильство, знизивши напругу і розпочавши всеосяжний національний діалог.

Як відомо, ЄС не визнає результати президентських виборів у Білорусі.

Як повідомляв Львівський портал, після закінчення президентських виборів у Білорусі 9 серпня почалися акції протесту, які переросли у зіткнення з міліцією. Так, у ніч на понеділок білоруські силовики затримали близько 3 тисяч людей під час акцій протесту незгодних з оприлюдненими владою результатами. Акції протесту тривають по нинішній день.

Тим часом Світлана Тихановська була змушена залишити Білорусь, як повідомлялося, вона перебуває у Литві.

Центральна виборча комісія 14 серпня оголосила остаточні результати виборів президента в Білорусі. Чинний президент Олександр Лукашенко набрав з 80,1% голосів виборців, опозиційна кандидатка Світлана Тіхановська – 10,1% голосів.

На вихідних, 15-16 серпня, Олександр Лукашенко провів дві телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, який пообіцяв «посприяти у вирішенні проблем».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл
Анастасія ПИЖ
Не тільки бізнес: «АТБ» розвиває та покращує вітчизняний ритейл

Добре знайома кожному з нас торговельна мережа «АТБ» нині охоплює 24 області України, включаючи й Львівщину. У 293 насел...

Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів: за незалеж...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...