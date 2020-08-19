П’яний львів’янин врізався у стіну McDonalds на Чорновола

У вівторок вночі, 18 серпня, у Львові на проспекті Чорновола водій у стані сильного алкогольного сп’яніння на очах у патрульних врізався у стіну McDonalds. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

Інцидент трапився 18 серпня близько 1-ї години ночі на проспекті Чорновола. Тоді автомобіль Honda Accord під керуванням 35-річного львів’янина заїхав на територію закладу громадського харчування і на очах у патрульних в’їхав у стіну.

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Інспектори підійшли до керманича і під час спілкування виявили ознаки сильного алкогольного сп’яніння. Чоловікові запропонували пройти перевірку на пристрої Drager. Результат показав 2,16 проміле.

На чоловіка склали два протоколи: за керування транспортним засобом в стані сп’яніння та за порушення ПДР, що призвело до ДТП.

У патрульній поліції додають, що за вихідні копи оформили 21 протокол на нетверезих водіїв.

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Фото: патрульна поліція