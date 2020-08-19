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Фельдшерку з Нового Роздолу судитимуть за підробку документів

Наталя Дуляба

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Правоохоронці обвинувачують фельдшерку з Нового Роздолу у підробці документів, завдяки яким було неправомірно використано 34 000 грн бюджетних коштів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

За версією слідства, 43-річна фельдшерка скористалась службовим становищем та внесла до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, внаслідок чого завдала бюджету збитків більше ніж на 3 4000 грн.

Встановлено, що старша фельдшерка «швидкої» у Новому Роздолі сфабрикувала табелі обліку робочого часу для себе та колег, які у той час були відсутні на робочому місці, бо перебували за кордоном.

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Крім цього, з’ясувалось, що сама фельдшерка також не виїжджала на виклики та не надавала медичної допомоги, хоча документально відображала свою присутність на роботі.

Такі дії фігурантки кваліфікували за ч.ч.2,3 ст.358, ч.ч.1,2 ст.190 КК України. Якщо вину фельдшерки доведуть, то їй загрожує до 5 років ув’язнення.

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