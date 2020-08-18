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У Новояворівську відкрили мурал, присвячений Кузьмі Скрябіну

Ольга Денисяка

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На фасаді ПК «Кристал» у Новояворівську, де жив і розпочав свій творчий шлях Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко), зобразили мурал з його зображенням. Відкрили мурал 17 серпня – у день народження Кузьми. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Мурал є частиною проєкту «Скрябін. Початок…», авторами якого є львівські ротарійці, які після погодження проєкту з батьками Андрія, взялися за його реалізацію. Виконав мурал відомий львівський мораліст – Святослав Владика.

Проєкт «Скрябін. Початок…» передбачає втілення в життя елементів вшанування пам’яті фронтмена гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка у містах де відбувалося творче становлення музиканта.

«Саме новояворівський «Кристал» став колискою музики для Андрія, тут проходили його репетиції і був заснований славетний гурт «Скрябін». Тому першим етапом проєкту стало виготовлення муралу на одній з його стін», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, Андрій Кузьменко народився 17 серпня 1968 року у місті Самбір Львівської області. Життя Кузьми було насичене і різнокольорове: тут був і спорт (біатлон), і медицина (закінчив стоматологію), і творчість.  Останнє вдавалося Андрію найкраще – його виступи збирали тисячі шанувальників, а концерти пам’яті, що пройшли у Львові та Києві довели, що пісні Кузьми стали вічними.

Співак Кузьма Скрябін загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі у Дніпропетровській області. Йому було 46 років.

Нагадаємо, Андрію Кузьменку присвоїли звання Героя України. Відповідний указ глава держави підписав 17 серпня – у день народження музиканта.

Того ж дня у Львові розпочалися зйомки фільму «Я, «Побєда» і Берлін» за книжкою Кузьми.

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Фото: ЛОДА, Новояворівська міськрада 

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