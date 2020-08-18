Отримав опіки всього тіла: у Дрогобичі під час пожежі у квартирі постраждав 44-річний чоловік

У вівторок, 18 серпня, у місті Дрогобич у квартирі виникла пожежа, внаслідок якої 44-річний чоловік отримав опіки усього тіла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС Львівщини.

Пожежа трапилася 18 серпня о 9:47 в квартирі на першому поверсі двоповерхового житлового будинку на вул. І. Франка, 96 у Дрогобичі. Коли надзвичайники прибули на місце події, то з квартири вже вибивався дим. Також стало відомо, що в квартирі знаходиться власник.

Чоловіка рятувальники виявили в одній з кімнат. Його миттю винесли на вулицю та передали до рук лікарів швидкої медичної допомоги. У результаті пожежі 44-річний власник квартири отримав опіки всього тіла ІV ступеня. Його у стані середньої важкості госпіталізували у Дрогобицьку міську лікарню.

Надзвичайника вдалося о 9:59 пожежу локалізувати та о 10:02 повністю ліквідувати. Вогнем знищено речі домашнього вжитку.

До ліквідації пожежі залучалось 9 рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронні органи.

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Фото: ДСНС