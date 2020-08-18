У Львові частина Шевченківського району буде без гарячої води до 21 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зазначається, що підприємство проводить заміну теплових мереж, ремонтні роботи в котельнях, готуючись до нового опалювального сезону. Зокрема, до п’ятниці, 21 серпня, триватимуть роботи із заміни тепломережі, діаметром 500 мм, на вул. Мазепи. У зв’язку з цим, частина Шевченківського району буде без гарячої води.

«Ця тепломережа була в поганому стані і вичерпала свій термін експлуатації, тому була в планах на заміну. Вчора ми розпочали ремонтні роботи, і до кінця дня п’ятниці плануємо їх завершити. Буде замінено 64 метри трубопроводу», — повідомили у ЛМКП «Львівтеплоенерго».

На час ремонтних робіт призупинено подачу гарячої води до будинків на вул.: Мазепи, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 33, 35; Лінкольна, 43, 45, 47, 51, 53, 57; Джона Леннона, 25, 27, 33; Миколайчука, 1А, 1Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 36, 36А, 38, 40; Плугова, 2А, 2, 4А, 6Б, 7, 8А, 8, 10А, 10, 14; Розточчя, 168; Селянська, 12; Студинського, 4, 6, 12; Тичини, 17, 18; Хвильового, 17, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 44, 56; Щурата, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18.

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