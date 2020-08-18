Рецидивіста, який під час пиятики до смерті побив товариша, взяли під варту

На Львівщині взяли під варту чоловіка, який під час сварки до смерті побив товариша по чарці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

Ідеться про випадок, який трапився 13 серпня цього року в с.Новосілка Перемишлянського району. 43-річний раніше судимий за крадіжки чоловік разом з 58-річним товаришем розпивали алкогольні напої в помешканні останнього.

Суперечка переросла в бійку і молодший завдав декілька ударів кулаками по всьому тілу та ногами по голові старшому.

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Від отриманих травм чоловік помер наступного дня в тому ж будинку. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 ККУ (заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть постраждалого).

Підозрюваному у вбивстві в с.Новосілка обрали запобіжний захід. Клопотання прокурорів задоволили і наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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