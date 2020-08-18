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Рецидивіста, який під час пиятики до смерті побив товариша, взяли під варту

Соломія Головіна

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На Львівщині взяли під варту чоловіка, який під час сварки до смерті побив товариша по чарці. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Ідеться про випадок, який трапився 13 серпня цього року в с.Новосілка Перемишлянського району. 43-річний раніше судимий за крадіжки чоловік разом з 58-річним товаришем розпивали алкогольні напої в помешканні останнього.

Суперечка переросла в бійку і молодший завдав декілька ударів кулаками по всьому тілу та ногами по голові старшому.

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Від отриманих травм чоловік помер наступного дня в тому ж будинку. Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 ККУ (заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть постраждалого).

Підозрюваному у вбивстві в с.Новосілка обрали запобіжний захід. Клопотання прокурорів задоволили і наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Відповідно до санкції статті йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

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