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До 10 років тюрми «світить» 43-річному чоловіку, який до смерті побив товариша

Вероніка Рой

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На Львівщині судитимуть 43-річного чоловіка, котрий підозрюється у вбивстві товариша. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

Інцидент трапився цьогоріч 13 серпня у селі Новосілка Перемишлянського району. 43-річний раніше судимий за крадіжки чоловік разом з 58-річним товаришем розпивали алкогольні напої в помешканні останнього.

Під час розпивання спиртного виникла суперечка, котра переросла в бійку. 43-річний чоловік завдав декілька ударів кулаками по всьому тілу та ногами по голові старшому. Від отриманих травм 58-річний постраждалий помер наступного дня в тому ж будинку.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 121 КК України (заподіяння тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Прокурори Золочівської місцевої прокуратури та слідчий у суді 17 серпня проситимуть обрання найсуворішого запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави. Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі.

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