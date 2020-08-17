З 17 серпня вся Львівщина – у «помаранчевій зоні», а Самбір – у «червоній». Що це означає

Із 17 серпня всю Львівська область віднесли у «помаранчеву зону» карантину, лише Самбір – у «червоній». Про це інформує Львівський портал.

Як відомо, 13 серпня на позачерговому засіданні Держкомісії з питань ТЕБ і НС ухвалили рішення про оновлений поділ України на карантинні зони відповідно до ситуації з коронавірусом. Усю Львівську область віднесли до «помаранчевої зони», лише м. Самбір – до «червоної».

Коли регіон потрапляє у «помаранчеву зону», то там забороняється:

діяльність закладів розміщення (хостели, турбази, окрім готелів);

діяльність розважальних закладів (ресторанів у нічний час);

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів (1 людина на 20 квадратних метрів);

У місті Самборі, де введений «червоний» рівень епіднебезпеки, з 17 серпня заборонено проведення культурних заходів, закриття фітнес-центрів, спортклубів, ТРЦ. Окрім цього, буде обмежено роботу магазинної мережі, окрім магазинів, які забезпечують життєдіяльність населення (продуктові). А транспорт, який курсуватиме через Самбір, працюватиме лише на висадку пасажирів.

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Додамо, рішення Державної комісії з питань ТЕБ є обов’язковими до виконання протягом 14 днів, наступне прийматиметься вже через два тижні. За дотриманням усіх обмежень мають слідкувати Нацполіція та Держпродспоживслужба.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Нещодавно в Україні вирішили зменшити кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер їх є три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.