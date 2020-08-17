У пари чорних лебедів у Стрийському парку з’явились пташенята

В неділю ввечері, 16 серпня, у Стрийському парку чорні лебеді вперше вивели потомство. Про це йдеться на сторінці у Facebook парку, передає Львівський портал.

«Лебедина пара лебідь-тато та лебідка-мама вперше вивели потомство. Молоді батьки турботливо опікають своїх дитинчат», – йдеться в повідомленні.

Також адміністрація парку попросила не турбувати та не підгодовувати малят, адже зараз їм потрібна тиша та спокій.

Як повідомляв Львівський портал, пара чорних лебедів поселилась на озері у Стрийському парку весною 2019 року.

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Фото: Стрийський парк /Facebook