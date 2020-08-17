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Мерія Львова хоче скасувати дозвіл на будівництво надбудови на Джорджа Вашингтона

Вероніка Рой

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У Львівській міськраді планують скасувати документацію на будівництво надбудови у будинку на вул. Джорджа Вашингтона, 21. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

За словами головного архітектора Львова Антона Коломєйцева, на вул. Джорджа Вашингтона, 21 триває будівництво нежитлових приміщень, які є прибудовами до житлового будинку. Це спричинило багато скарг мешканців будинку. Крім цього, яка зазначає Антон Коломєйцев, було виявлено і документальні неточності за цим об’єктом.

«Мешканці зіткнулись із низкою проблем. По-перше, у межах цього будівництва були зрізані дерева. Ведеться будівництво надбудови другого поверху над першим. Мешканці вважають, що це надто близько до їхніх вікон, та будівництво погіршує житлові умови. Відповідно, ми здійснили кілька виїздів туди, намагались знайти варіант, який би задовольняв усіх. Але забудовник не йде на такі поступки. По-суті, він будує те, що планував на початку», – зазначає головний архітектор Львова.

Він зазначає, що у міськраді Львова зараз напрацьовують складову скасування рішень, аби запобігти будівництву.

«Там були певні документальні неточності, тому що, відповідно до документів, на ситуаційній схемі було зазначено, що прибудова матиме окремий номер – 21А, а насправді вона має винятково номер 21. Тому очевидно, що потрібно дослідити, наскільки документи відповідали дійсності. Інше питання – чому так сталось, що ці речі були подані. Зараз юридичний департамент збирає максимальну інформацію за цим об’єктом», – зазначив додав Антон Коломєйцев.

Фото: ЛМР

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