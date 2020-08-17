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38-річний львів’янин облаштував нарколабораторію в орендованому гаражі

Вероніка Рой

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У понеділок, 17 серпня, у Львові поліцейські викрили накролабораторію, яку в орендованому гаражі облаштував 38-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Лабораторію з виготовлення наркотиків працівники поліції викрили в одному з гаражів на вулиці Ярошенка у Львові. Правоохоронці встановили, що гараж орендував 38-річний львів’янин з метою виготовлення наркопродукції.

У нарколабораторії поліцейські виявили і вилучили хімічні препарати, реактиви та обладнання, необхідне для виготовлення наркотичних речовин. Також була вилучена готова «продукція» –амфетамін. Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2. ст.311 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на термін від двох до п’яти років. Досудове розслідування триває.

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Фото: Нацполіція Львівщини

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