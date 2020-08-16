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На Сколівщині перекинута вантажівка заблокувала дорогу

Соломія Головіна

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У Сколівському районі перекинулася вантажівка і заблокувала дорогу. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Зазначається, що ДТП сталася 16 серпня близько 01:20 год. на відтінку автодороги М-06 «Київ-Чоп» між населеними пунктами м. Сколе та с. Коростів.

Водія вантажівки, мешканця Закарпаття, госпіталізували з діагнозом «ЗЧМТ, струс головного мозку, поріз руки» у стані середнього ступеня важкості.

Автомобілем було повністю перекрито проїзд по автодорозі М-06 «Київ-Чоп» на 657 км.

«Об’їзд перекритої ділянки був організований по автодорозі «Східниця-Турка». З 04:00 год, організовано реверсний рух між населеними пунктами м. Сколе та с. Коростів», – інформують у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

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