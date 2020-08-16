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Лобове зіткнення на Дрогобиччині: постраждали підліток-мотоцикліст і його 15-річна пасажирка

Соломія Головіна

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У Дрогобицькому районі вночі 15 серпня сталося лобове зіткнення автомобіля та мотоцикла. Внаслідок ДТП постраждали 15-річні водій та пасажирка мотоцикла, їх госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

 

Аварія виникла 15 серпня близько 00:30 год. в с. Опака Дрогобицького району. Лобове зіткнення відбулось між автомобілем Ford Focus та мотоциклом марки Spark150, яким керував 15-річний хлопець.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла отримав перелом лівої нижньої кінцівки, відкрита черепно-мозкова травма, а 15-річна пасажирка двоколісного транспорту – закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, травма грудної клітки, відкритий перелом середньої третини лівої стегнової кістки зі зміщенням, відкритий перелом кісток лівого передпліччя зі зміщенням, рана кисті з пошкодженням сухожилків-розгиначів, травматичний шок 1 ступеня.

Постраждалих госпіталізували у Дрогобицьку МЛ №1. Обставини події встановлюються.

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