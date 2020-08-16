Для хворих на COVID-19 в Україні готові близько 34 тисяч ліжок, – МОЗ

У українських лікарнях, відведених для прийому та лікування хворих на коронавірусну хворобу, вже готові близько 34 тисяч ліжок, 3,7 тисячі апаратів ШВЛ та 9,5 тисячі ліжок з підведеним киснем. Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає пресслужба відомства.

«За весь час пандемії ми зробили великий крок уперед щодо готовності нашої медичної системи. Загалом по країні близько 34 тисяч ліжок, які виділені для хворих на COVID-19. Ми суттєво наростили кількість апаратів штучної вентиляції легень. По всіх лікарнях, призначених для лікування хворих на COVID-19, апаратів штучної вентиляції легень близько 3,7 тисячі – це в цілому по країні», – зазначив очільник МОЗ.

Максим Степанов також наголосив, що в медичних закладах збільшено кількість ліжок з підведеним киснем.

«Ще одне питання, яке для нас було дуже важливим, особливо на початку епідемії, – це кількість ліжок з підведеним киснем. Тут теж у нас великий прогрес. Ми суттєво збільшили цю кількість: на сьогодні їх близько 9,5 тисячі по країні. Але все одно цю кількість треба нарощувати й надалі. Так, на нашу пропозицію Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення дати відповідні доручення головам обласних державних адміністрацій щодо активізації роботи для збільшення кількості ліжок з підведеним киснем. Це дуже важливо, тому що переважна кількість осіб, які поступають у наші лікарні, потребує саме кисневої терапії», – підсумував Максим Степанов.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Нещодавно в Україні вирішили зменшити кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер їх є три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

Відтак 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

Через високий рівень захворюваності в області розгорнули лікарні «другої хвилі». Завдяки цьому додатково з’явиться майже 3500 ліжкомісць.

Станом на ранок 16 серпня в Україні 91 356 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

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