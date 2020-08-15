В Україні – новий рекорд COVID-19

Станом на ранок 15 серпня 89 719 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 044 летальних (+33 за добу), 47 430 пацієнтів одужало (+633 за добу). За минулу добу зафіксовано 1 847 нових випадків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Загалом проведено 1 273 821 тестування методом ПЛР. Усього за добу одужало 633 пацієнти.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

1.Львівська область – 11 824 випадки;

2.м. Київ – 10 392 випадки;

3.Чернівецька область – 7 434 випадки;

4.Рівненська область – 7 433 випадки;

5.Івано-Франківська область – 6 468 випадків;

6.Закарпатська область – 6 170 випадків;

7.Харківська область – 5 837 випадків;

8.Одеська область – 4 871 випадок;

9.Волинська область – 4 590 випадків;

10.Київська область – 4 495 випадків;

11.Тернопільська область – 3 635 випадків;

12.Вінницька область – 3 175 випадків;

13.Житомирська область – 2 377 випадків;

14.Дніпропетровська область – 1 699 випадків;

15.Хмельницька область – 1 539 випадків;

16.Чернігівська область – 1 174 випадки;

17.Черкаська область – 1 114 випадки;

18.Донецька область – 1 073 випадки;

19.Запорізька область – 1 052 випадки;

20.Сумська область – 815 випадків;

21.Миколаївська область – 797 випадків;

22.Кіровоградська область – 739 випадків;

23.Полтавська область – 544 випадки;

24.Херсонська область – 294 випадки;

25.Луганська область – 178 випадків;

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 серпня 2020 року до Центру надійшло 2 061 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 146 701 повідомлення про підозру на COVID-19.

Як відомо, 31 липня державна комісія ТЕБ і НС поділила Україну на чотири зони за рівнем поширення коронавірусного захворювання: «зелену», «жовту», «помаранчеву» та «червону» зони. Населені пункти Львівської області потрапили до «помаранчевої», «жовтої» та «зеленої» зон.

Нещодавно в Україні вирішили зменшити кількість показників при визначенні карантинних зон для регіонів. Два з них об’єднали в один, тому тепер їх є три замість чотирьох. Детальніше про це читайте тут.

Відтак 13 серпня уряд по-новому поділив Україну на карантинні зони. Зокрема, фактично вся Львівщина потрапила у «помаранчеву зону», лише Самбір опинився у «червоній».

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