ЦВК призначила вибори депутатів до нових райрад

Центральна виборча комісія призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЦВК.

«Центральна виборча комісія призначила вибори до районних рад! Вибори відбудуться 25 жовтня 2020 року разом з виборами депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів. Постанову підтримали усі члени комісії», – мовиться у повідомленні.

Так, 14 серпня відбулося чергове засідання ЦВК, під час якого відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу України та постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року «Про утворення та ліквідацію районів» призначили на неділю, 25 жовтня 2020 року, перші вибори депутатів 119 районних рад.

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