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Поліцейські виявили у квартирі жителя Борислава декілька десятків вазонів з коноплею

Соломія Головіна

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Правоохоронці виявили у помешканні 28-річного мешканця Борислава декілька десятків вазонів з рослинами конопель. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Так, 13 серпня під час проведення санкціонованого обшуку в помешканні молодика працівники Бориславського відділення поліції виявили вазони з рослинами коноплі.  Чоловік раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та зберігання наркотиків.

Рослини правоохоронці вилучили та скерували на експертизу.

За цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.310  (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) ККУ. За це загрожує до 3 років обмеження волі. Досудове розслідування триває.

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