До Дня Незалежності у Львівській опері влаштують концерти української музики

До Дня Незалежності України солісти Львівської національної опери представлять концерти української музики, які відбудуться 22-23 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

Гала-концерти української музики до Дня Незалежності України проводять в рамках циклу концертів «Львів Опера – Гала», що розпочинають 121-ий театральний сезон.

У програмі – обробки українських народних пісень, відомі солоспіви і твори українських композиторів.

Ексклюзивно для Гала-концертів до відкриття 121-го сезону в оформленні сцени використані декорації до вистав, створені художником Євгеном Лисиком, який працював у Львівській опері впродовж 1960-1990 рр. Його сценографічна спадщина віднесена до Золотого фонду театру.

Солісти: Олеся Бубела (сопрано), Любов Качала (сопрано), Анастасія Корнутяк (сопрано), Дар’я Литовченко (сопрано), Мар’яна Мазур (сопрано), Анна Носова (сопрано), Людмила Осташ (сопрано), Тетяна Вахновська (мецо-сопрано), Василь Садовський (тенор), Роман Трохимук (тенор), Ігор Шевчук (тенор), Микола Корнутяк (баритон), Орест Сидір (баритон), Роман Страхов (баритон).

Дирекція театру закликає відвідувачів дотримуватися правил та протиепідемічних заходів, детальніше з ними можна ознайомитися на сайті Львівської опери за посиланням. Квитки на концерти 22-23 серпня можна придбати тут.

Нагадаємо, після кількамісячної паузи через пандемію коронавірусу цими вихідними, 15-16 серпня, Львівська національна опера нарешті відчиняє свої двері для слухачів для перегляду Гала-концертів з нагоди відкриття 121-го театрального сезону.

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