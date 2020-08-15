ОСТАННІ НОВИНИ

До Дня Незалежності у Львівській опері влаштують концерти української музики

Соломія Головіна

|

До Дня Незалежності України солісти Львівської національної опери представлять концерти української музики, які відбудуться 22-23 серпня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі театру.

 

Гала-концерти української музики до Дня Незалежності України проводять в рамках циклу концертів «Львів Опера – Гала», що розпочинають 121-ий театральний сезон.

У програмі – обробки українських народних пісень, відомі солоспіви і твори українських композиторів.

Ексклюзивно для Гала-концертів до відкриття 121-го сезону в оформленні сцени використані декорації до вистав, створені художником Євгеном Лисиком, який працював у Львівській опері впродовж 1960-1990 рр. Його сценографічна спадщина віднесена до Золотого фонду театру.

Солісти: Олеся Бубела (сопрано), Любов Качала (сопрано), Анастасія Корнутяк (сопрано), Дар’я Литовченко (сопрано), Мар’яна Мазур (сопрано), Анна Носова (сопрано), Людмила Осташ (сопрано), Тетяна Вахновська (мецо-сопрано), Василь Садовський (тенор), Роман Трохимук (тенор), Ігор Шевчук (тенор), Микола Корнутяк (баритон), Орест Сидір (баритон), Роман Страхов (баритон).

Дирекція театру закликає відвідувачів дотримуватися правил та протиепідемічних заходів, детальніше з ними можна ознайомитися на сайті Львівської опери за посиланням. Квитки на концерти 22-23 серпня можна придбати тут.

Нагадаємо, після кількамісячної паузи через пандемію коронавірусу цими вихідними, 15-16 серпня, Львівська національна опера нарешті відчиняє свої двері для слухачів для перегляду Гала-концертів з нагоди відкриття 121-го театрального сезону.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста
Ігор ВАСЮНИК
Ігор Васюник: «ЛЬВІВ – ПЕРШИЙ» стане наступним гаслом нашого міста

Ми, львів’яни, живемо у місті, яке завжди було ПЕРШИМ! Львів завжди першим піднімав хвилі національних рухів – за незале...

Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...