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32-річний мешканець Львівщини оформив на співмешканку кредитів на 100 тисяч

Соломія Головіна

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У Бориславі поліцейські викрили 32-річного зловмисника, який оформив на свою співмешканку кредитів на майже 100 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як встановили правоохоронці,  32-річний житель Золочева познайомився з 52-річною жителькою селища Східниця Дрогобицького району у січні.

Скориставшись довірою жінки, він переїхав жити у її помешкання, отримав доступ до її паспортних даних та почав оформляти на ім’я своєї подруги   онлайн-кредити. У червні жінка, довідавшись про це, звернулась за допомогою у Дрогобицький відділ поліції.

Встановлено, що з січня по червень 2020 року зловмиснику  вдалося оформити через банківські установи 13 кредитів на ім’я своєї співмешканки на загальну суму близько 100 тисяч гривень.

Власне 13 серпня чоловіку повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч.2 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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