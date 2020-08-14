ОСТАННІ НОВИНИ

За добу у водоймах Львівщини втонуло двоє людей

|

Минулої доби, 13 серпня, на Львівщині у водоймах втонуло двоє чоловіків  віком 28 та 47 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

 

Один випадок стався в штучній водоймі в с. Підгородище Перемишлянського району. Інформація про тіло 47-річного чоловіка надійшла рятувальникам 13 серпня о 12:14 год.

13 серпня о 12:14 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в с. Підгородище Перемишлянського району в штучній водоймі виявлено тіло чоловіка, 1973 року народження. Тіло було витягнуто на поверхню рятувально-водолазною службою.

Цього ж дня 14:08  год. надійшло повідомлення, що в с. Млиниська Жидачівського району в р. Дністер виявлено тіло 28-річного чоловіка.

ГУ ДСНС України у Львівській області вкотре звертаються до громадян та наголошує, що купатися дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях. Також наголошуємо не купатися напідпитку та не запливати далеко, особливо якщо не впевнені у своїх силах.

 

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...