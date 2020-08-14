За добу у водоймах Львівщини втонуло двоє людей

Минулої доби, 13 серпня, на Львівщині у водоймах втонуло двоє чоловіків віком 28 та 47 років. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Львівській області.

Один випадок стався в штучній водоймі в с. Підгородище Перемишлянського району. Інформація про тіло 47-річного чоловіка надійшла рятувальникам 13 серпня о 12:14 год.

13 серпня о 12:14 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення, що в с. Підгородище Перемишлянського району в штучній водоймі виявлено тіло чоловіка, 1973 року народження. Тіло було витягнуто на поверхню рятувально-водолазною службою.

Цього ж дня 14:08 год. надійшло повідомлення, що в с. Млиниська Жидачівського району в р. Дністер виявлено тіло 28-річного чоловіка.

ГУ ДСНС України у Львівській області вкотре звертаються до громадян та наголошує, що купатися дозволяється лише у спеціально відведених для цього місцях. Також наголошуємо не купатися напідпитку та не запливати далеко, особливо якщо не впевнені у своїх силах.