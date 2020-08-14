Розкрадання газу: експрацівникам ТЕЦ Дубневичів оголосили нові підозри

11 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозри п’ятьом колишнім працівникам з компаній братів Дубневичів у розкраданні державного газу на майже 730 млн грн на приватних ТЕЦ в Новому Роздолі та Новояворівську. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі САП.

Зазначається, що це вже другий епізод гучної справи про завдання збитків державній компанії «Нафтогаз» через махінації з газом на теплових станціях, які належать братам Дубневичам.

«Справа щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн слухається у ВАКС з грудня 2019 року. Таким чином, загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн», – йдеться в повідомленні.

Серед підозрюваних:

двоє колишніх директорів — ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія – Новояворівськ» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України);

(ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України); колишній технічний директор ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

(ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України); колишній фінансовий директор двох підприємств – ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія – Новояворівськ» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України);

(ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 КК України); фізична особа-організатор схеми, радник директора ТзОВ «Енергія» (ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.366 КК України).

За даними слідства, директори підприємств-власників Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ (Львівська обл.) впродовж 2016-2017 років уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. Для здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав ТЕЦ газ за суттєво нижчими від ринкових цінами.

Внаслідок цих дій прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60% (проти 3-5% закладених в тариф Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Таким чином, на думку слідства, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК «Нафтогаз України» внаслідок реалізації корупційної схеми.

Відповідно до висновків експертиз, у 2016-2017 роках учасники злочину організували заволодіння 151,8 млн куб. м. природного газу на користь ТзоВ «Енергія-Новий Розділ» та ТзОВ «Енергія – Новояворівськ». Внаслідок цього, НАК «Нафтогаз України» завдано збитків у розмірі 729,8 млн грн.

Нагадаємо, ще на початку 2018 року у Львові затримали службовців Новояворівської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новояворівськ»), Новороздільської ТЕЦ (ТОВ «Енергія-Новий Розділ») і ТОВ «Енергія». Кінцевими бенефіціарами всіх трьох компаній є Ярослав і Богдан Дубневичі. Далі Новояворівську та Новороздільську ТЕЦ передали заарештували і передали в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку і управління активів, одержаних внаслідок корупційних та інших злочинів (АРМА). Остання визначила для них нового управителя – «Гарант Енерго М». Після цього у Новояворівську і Новому Роздолі були проблеми зі запуском опалювального сезону, з ТЕЦ масово звільнялися працівники. Відтак тепло у квартири мешканців обох міст подали зі запізненням.

У 2019 році ситуація з опаленням у цих двох містах області повторилася, набувши гострішого характеру. Через зрив опалювального сезону на Львівщину 13 листопада з терміновим робочим візитом прибув прем’єр Олексій Гончарук, де оголосив про нового управителя для Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.

Вже 15 листопада на офіційному сайті АРМА з’явилася інформація про те, що у Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ з’явився новий управитель – ТОВ «Нафтогаз Тепло», що входить в групу компаній «Нафтогаз України». Обидві теплоелектростанції «Нафтогаз Тепло» обслуговуватиме впродовж 36 місяців. Відтак довгоочікуваний опалювальний сезон у Новояворівську та Новому Роздолі розпочався 21 листопада.