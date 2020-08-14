ОСТАННІ НОВИНИ

Поліція розшукує безвісти зниклого мешканця Сихова

Соломія Головіна

|

У Львові правоохоронні органи розшукують безвісти зниклого 58-річного Романа Гоя. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Інформацію про зникнення мешканця Сихова опублікував на своїй Facebook-сторінці депутат Львівської міськради, координатор «Варти-1» Ігор Зінкевич.

«Встановлюється місце перебування громадянина Гоя Романа Степановича 1962 року народження, який мешкає на проспекті Червоної Калини. 08.08.2020 року він поїхав на машині марки Mercedes Sprinter, та по теперішній час місце знаходження його не встановлено», – написав Ігор Зінкевич.

У поліції Львівщини поінформували, що станом на 14 серпня чоловіка досі не розшукали.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Facebook/Ігор Зінкевич

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...