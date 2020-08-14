Поліція розшукує безвісти зниклого мешканця Сихова

У Львові правоохоронні органи розшукують безвісти зниклого 58-річного Романа Гоя. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Інформацію про зникнення мешканця Сихова опублікував на своїй Facebook-сторінці депутат Львівської міськради, координатор «Варти-1» Ігор Зінкевич.

«Встановлюється місце перебування громадянина Гоя Романа Степановича 1962 року народження, який мешкає на проспекті Червоної Калини. 08.08.2020 року він поїхав на машині марки Mercedes Sprinter, та по теперішній час місце знаходження його не встановлено», – написав Ігор Зінкевич.

У поліції Львівщини поінформували, що станом на 14 серпня чоловіка досі не розшукали.

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Фото: Facebook/Ігор Зінкевич