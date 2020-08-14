Патрульні затримали хулігана, який кидався камінням в авто та магазини на Сихові

На Сихові патрульні затримали 41-річного чоловіка, що бігав проїзною частиною та кидався в автомобілі камінням. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівщини.

13 серпня вранці до поліції почали надходити звернення від львів’ян про невідомого, що бігає на проспекті Червоної Калини, неподалік районі ринку «Народний», і кидає камінням в автомобілі та магазини. Чоловік неодноразово також вибігав на проїзну частину.

Очевидці повідомили, що він рухається в напрямку вулиці Трильовського. Чоловіка виявив піший патруль, згодом на підмогу приїхав ще й автопатруль.

Чоловіка затримали та доставили у Сихівський відділ поліції. Затриманим виявився 41-річний мешканець Львівщини. Він перебував під дією наркотичних речовин та алкоголю. Свої дії чоловік пояснити не міг, його госпіталізували до спеціального медичного закладу. На хулігана потерпілі написали кілька заяв. Порушнику загрожує відповідальність за ст.296 (Хуліганство) ККУ.

Фото:патрульна поліція