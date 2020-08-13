В аварії на Львівщині загинув 23-річний тракторист

Ввечері 12 серпня в Турківському районі Львівщини перекинувся трактор. Від отриманих травм 23-річний водій помер дорогою до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Подія сталась 12 серпня близько 18:20 в полі неподалік одного з сіл у Турківському районі.

Як попередньо встановили правоохоронці, 23-річний місцевий мешканець не впорався з керуванням трактором, внаслідок чого той перекинувся. При цьому водій отримав тілесні ушкодження, від яких помер дорогою у лікарню.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.

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Фото: Нацполіція Львівщини