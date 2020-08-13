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У Львові інспектор колонії передавав ув’язненим наркотики

Ольга Денисяка

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У четвер, 13 серпня, «на гарячому» затримали 35-річного молодшого інспектора «Львівської установи виконання покарань №19», який передавав засудженим «посилки» із імовірно наркотичними засобами. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівщини.

 

У повідомленні йдеться, що 13 серпня, під час обшуку, «кур’єра» затримали «на гарячому» – із речовиною, зовні схожою на «канабіс».

Такі дії чоловіка кваліфіковано за ч.2 ст.307 КК України (незаконний збут наркотичних засобів).

Наразі прокурори готують підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади.

У разі доведення вини йому загрожуватиме від 6 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Фото: Прокуратура Львівщини

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