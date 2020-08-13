SkyUp анонсувала запуск рейсів зі Львова до 5 міст

SkyUp анонсувала запуск у зимовій програмі рейсів зі Львова у Дубай, Неаполь, Прагу, Париж, Тель-Авів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі українського авіаперевізника.

Зазначається, що ці напрямки відкриють з 25 жовтня:

Львів – Дубай – Львів: середа, субота. Від 4 110 грн* в одну сторону без багажу.

Львів – Неаполь – Львів: понеділок, п’ятниця. Від 1 044 грн* в одну сторону без багажу.

Львів – Прага – Львів: вівторок, четвер, неділя. Від 1 017 грн* в одну сторону без багажу.

Львів – Париж (Бове) – Львів: вівторок, п’ятниця. Від 1 182 грн* в одну сторону без багажу.

Львів – Тель-Авів – Львів: четвер, неділя. Від 2 845 грн* в одну сторону без багажу.

Як відомо, з 19 червня львівське летовище відновило прийом пасажирських авіарейсів, що були призупинені три місяці через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Львів» запрацювала лабораторія, де можна пройти ПЛР-тест на коронавірус. Всі деталі читайте за цим посиланням.

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