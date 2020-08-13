ОСТАННІ НОВИНИ

SkyUp анонсувала запуск рейсів зі Львова до 5 міст

Соломія Головіна

|

SkyUp анонсувала запуск у зимовій програмі рейсів зі Львова у Дубай, Неаполь, Прагу, Париж, Тель-Авів.  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі українського авіаперевізника.

 

Зазначається, що ці напрямки відкриють з 25 жовтня:

  • Львів – Дубай – Львів: середа, субота. Від 4 110 грн* в одну сторону без багажу.
  • Львів – Неаполь – Львів: понеділок, п’ятниця. Від 1 044 грн* в одну сторону без багажу.
  • Львів – Прага – Львів: вівторок, четвер, неділя. Від 1 017 грн* в одну сторону без багажу.
  • Львів – Париж (Бове) – Львів: вівторок, п’ятниця. Від 1 182 грн* в одну сторону без багажу.
  • Львів – Тель-Авів – Львів: четвер, неділя. Від 2 845 грн* в одну сторону без багажу.

Як відомо, з 19 червня львівське летовище відновило прийом пасажирських авіарейсів, що були призупинені три місяці через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно в аеропорту «Львів» запрацювала лабораторія, де можна пройти ПЛР-тест на коронавірус. Всі деталі читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...