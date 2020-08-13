Під час протестів у Білорусі правоохоронці затримали вже майже 7 тисяч людей

За минулу добу білоруські правоохоронці затримали в ході акцій протесту близько 700 осіб, з початку протестів – вже понад 6,7 тисяч затриманих. Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС Білорусі.

«За участь у несанкціонованих масових заходах (у Білорусі, – ред.) з 12 на 13 серпня затримано близько 700 осіб», – заявили в МВС.

Таким чином, загальна кількість затриманих за останні чотири дні протестів у Білорусі становить понад 6,7 тис. осіб.

У прес-службі додали, що всього в результаті «протиправних дій» громадян 9-13 серпня постраждали 103 правоохоронці, з яких 28 госпіталізовано.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської – 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, у містах Білорусі розпочалися акції протесту проти результатів виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться у Литві.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Білорусі.

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