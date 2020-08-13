ОСТАННІ НОВИНИ

Під час протестів у Білорусі правоохоронці затримали вже майже 7 тисяч людей

Соломія Головіна

|

За минулу добу білоруські правоохоронці затримали в ході акцій протесту близько 700 осіб, з початку протестів – вже понад 6,7 тисяч затриманих. Як передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС Білорусі.

 

«За участь у несанкціонованих масових заходах (у Білорусі, – ред.) з 12 на 13 серпня затримано близько 700 осіб», – заявили в МВС.

Таким чином, загальна кількість затриманих за останні чотири дні протестів у Білорусі становить понад 6,7 тис. осіб.

У прес-службі додали, що всього в результаті «протиправних дій» громадян 9-13 серпня постраждали 103 правоохоронці, з яких 28 госпіталізовано.

Як повідомлялося, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За оголошеними ЦВК попередніми результатами, чинний президент Олександр Лукашенко набирає 80,23%, в опозиційного кандидата Світлани Тихановської – 9,90% голосів.

У ніч на понеділок, 10 серпня, у містах Білорусі розпочалися акції протесту проти результатів виборів. Силовики жорстоко розганяють протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати й водомети. З початку протестів були затримані близько 6 тис. осіб. У лікарні потрапили не менше 250 осіб.

Тихановська була змушена залишити Білорусь, вона зараз знаходиться у Литві.

Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам утриматися від поїздок до Білорусі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Реклама партнерів

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам
Ірина ВЕЛИЧКО
Як зараз виглядає ринок нерухомості і що нового пропонує клієнтам

Про те, як криза вплинула на девелоперських бізнес, що про це кажуть експерти, які поради дають майбутнім клієнтам, і чо...

Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»
Соломія ГОЛОВІНА
Притулків для тварин не було б, якби не безвідповідальні господарі, – очільник ЛКП «Лев»

Майже 350 бездомних тваринок торік знайшли свої люблячі родини завдяки команді ЛКП «Лев». Так, протягом останніх років у...

Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей
Анастасія ПИЖ
Роль «АТБ» у стабільності та розвитку наших західних областей

Як у розвинених країнах ЄС,  рівень життя українського суспільства багато в чому залежить від проєктів та ініціатив, які...

Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?
Наталя ДУЛЯБА
Непотрібна спадщина: чи дочекається вілла «Люсія» порятунку?

Незважаючи на те, що ОСББ «Свєнціцького-16» через суд скасовує статус пам’ятки архітектури, який присвоїли львівській ві...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...